Родственников Михая Гимпу обвинили в попытке присвоить общественные земли в Колонице

Мэр пригорода, Анжела Запорожан в рамках пресс-конференции обвинила родственников знаменитого уроженца села - Михая Гимпу - в попытке присвоить пять гектаров общественных земель. Однако, все, чьи имена она называла, прознали про ее встречу с журналистами, и на глазах пишущей братии разгорелся настоящий скандал.

По словам мэра, родня Михая Гимпу получила пять гектаров земли, и должна была заплатить за это почти 2 миллиона леев.

"Прошло три года. Мы видим, что они и не платят, и не используют этот участок. Мы вынесли вопрос на обсуждение местного совета, и 9 советников, поняв в чем дело, проголосовали за то, чтобы участок урезать", заявила примар села Колоница, Анжела Запорожан.

После этого, жалуется примар, ее затаскали по судам, пишет canal3.md

"Меня обвиняют в том, что я отказываюсь подписать контракт, по которому клан Гимпу наложит руку на пять гектаров земли. Но пять гектаров им не положено, я сопротивляюсь, не подписываю, потому что можем им выделить только 1,8 га", сказала примар села Колоница, Анжела Запорожан.

Советники, о которых говорит примар, отбили мяч на сторону противника: уверяют, что у главы селения свои интересы в этом деле.

"Вы созвали внеочередное заседание местного совета, чтобы ввести всех в заблуждение и сократить площадь с пяти гектаров до одного гектара, 800 соток. Это решение было принято с нарушениями", отметил местный советник, Виорел Гимпу.

Советники Виорел и Дмитрий Гимпу приходятся близкими родственниками председателю Либеральной партии Михаю Гимпу.