Морской мир не перестаёт радовать и удивлять биологов. Очередное открытие было сделано в водах Карибского моря: исследователи из Смитсоновского института (США) сообщили о богатом улове. Они открыли немало новых морских обитателей в "сумеречной зоне".
Поясним, что толща воды в водоёмах подразделяется специалистами на несколько зон в зависимости от количества света. Это важный фактор, который влияет на жизнь большинства подводных экосистем.
Так, самый верхний слой воды, хорошо освещаемый солнцем, называется эвфотической зоной (её глубина составляет от нескольких до 200 метров в зависимости от широты и мутности воды). Далее следует дисфотическая зона, в которой из-за недостатка освещения фотосинтез крайне незначителен (глубина до 1000 метров). Ну а ещё глубже располагается афотическая зона, характеризующаяся полным отсутствием солнечного света и практически полным отсутствием фотосинтеза.
Изучив такую зону в водах Карибского моря, близ острова Кюрасао, учёные пришли к выводу, что это совершенно уникальная экосистема, пишет vesti.ru
Началась работа с исследования состояния коралловых рифов. Последним, напомним, сегодня приходится несладко: из-за глобального потепления они обесцвечиваются и погибают, поэтому это очень актуальная тема. Кроме того, из-за потепления воды многие мелководные морские организмы "спускаются" в более глубокие слои океана и находят убежище в коралловых рифах.
Как только работа началась, сразу же стало понятно, что люди и понятия не имели о настоящем биоразнообразии рифовых экосистем, рассказывают учёные.
Они отмечают, что тропические рифы отличаются от других: они разрастаются на сравнительной большой глубине (которую как раз и предлагается обозначать как "сумеречная зона") и вокруг них тут же формируется богатый мир.
В ходе 80 погружений батискафа под названием Curasub на глубину до 310 метров специалисты зафиксировали присутствие около 4500 рыб, относящихся к 71 виду. Из них 30 оказалось совершенно новыми, неизвестными науке видами, принадлежащими к шести новым родам. И всё это – на площади в 0,2 квадратных километра!
Авторы отмечают, что пока успели классифицировать далеко не все найденные виды: многие из них ещё будут описаны в сотрудничестве в другими морскими биологами.
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