Рада дала согласие на арест Надежды Савченко

Верховная Рада Украины приняла решение о лишении депутата Надежды Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее арест.

За это решение проголосовали 268 депутатов, против - 10, шестеро воздержались. Еще 55 парламентариев не участвовали в голосовании, передает ВВС.

Ранее в четверг регламентный комитет Рады счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в генпрокуратуре, следует, что Савченко собиралась устроить госпереворот и захватить власть в стране, готовила покушение на жизнь президента, депутатов и членов правительства, планировала теракт в стенах Верховной рады.

Кроме того, Надежду Савченко обвиняют в содействии террористической организации - таковой украинские правоохранители называют самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

В четверг Савченко сообщила на заседании регламентного комитета, что считает военный путч гуманным и бескровным способом смены власти.

"Я надеюсь, что в этот раз власть дойдет до того момента, что поймет возможность и невозможность... и попытается сама или пойти на диалог с народом, или спокойно самоотстраниться, без силового принуждения", - сказала депутат на заседании регламентного комитета парламента.

"Путч - это наиболее гуманная тактика смены власти. Военные не убивают, они просто берут в осаду и добиваются от власти принятия решений для народа или самоотстранения", - сказала Савченко.