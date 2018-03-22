У Молдовы появится Воздушный кодекс

Указ о промульгации и текст Воздушного кодекса РМ, принятого в конце прошлого года парламентом, будут опубликованы в завтрашнем номере Monitorul Oficial.

Как сообщает Молдпрес, новый Воздушный кодекс создаст законодательные предпосылки для обеспечения интеграции гражданской авиации Молдовы в европейскую систему. Новые положения предусматривают также процедуры сертификации воздушного транспорта, меры безопасности грузов и пассажиров и сертификацию воздушных операторов, аэродромов, летного персонала и воздушной техники.

Кроме того, кодекс предусматривает введение пошлин по безопасности воздушной навигации для обеспечения услуг по безопасности в аэропортах и воздушной навигации. Документ регулирует деятельностью гражданской авиации и учреждений, наделенных полномочиями в сфере управления гражданской авиацией, а также полномочиями иных органов в области безопасности полетов и безопасности гражданской авиации.

Настоящий кодекс вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova За это время правительство представит парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствии с настоящим кодексом, а также приведет свои нормативные акты в соответствие с настоящим кодексом и обеспечит внесение изменений или отмену центральными отраслевыми органами и ведомствами их нормативных актов, противоречащих настоящему кодексу.

Также со дня вступления в силу Воздушного кодекса будет упразднен Закон о гражданской авиации №. 1237/1997, повторно опубликованный в Monitorul Oficial al Republicii Moldova в 2010 году.