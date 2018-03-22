Ученые нашли причину хронической усталости

Команда ученых из голландского университета Гронингена под руководством Бегоньи Руиз-Нуньез изучила состав крови больных, страдающих синдромом хронической усталости. Практически у каждого из них были обнаружены нехватка йода в организме и проблемы с щитовидной железой, сообщает Frontiers in Endocrinology.

Оказалось, что у людей с синдромом хронической усталости схожие симптомы с теми, кто страдает от нехватки гормонов щитовидной железы. В обоих случаях наблюдалось снижение уровня Т3 и Т4, двух главных гормонов щитовидки, пишет vesti.ru

"Люди быстро утомляются, страдают бессонницей, ухудшением памяти и внимания. Их организм не происходит достаточного количества необходимых гормонов из-за нехватки йода", — отметили голландцы.

"Мы собираемся проверить эту гипотезу и выяснить, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на самочувствие пациентов", — добавили исследователи.

В 2017 году биологи из Стэнфорда определили набор белков, которые связаны с развитием синдрома хронической усталости. Исследование ученых позволило начать считать этот недуг полноценной болезнью.

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