Витас устроил пальбу на Рублёвке

Знаменитый певец Витас устроил пальбу неподалёку от своего дома в коттеджном посёлке "Флоранс".

Во время стрельбы около своего дома в коттеджном посёлке "Флоранс" на Рублёвке певец Витас (Виталий Грачёв) сделал 45 выстрелов. Ровно такое количество гильз нашли на месте сотрудники полиции. Также с места изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.

В барвихинском отделении полиции сообщили, что "в период времени с 10:00 по 15:00 (Виталий Грачёв. — Прим.) производил выстрелы из сигнального пистолета, создавал угрозу обществу, нарушая общественный порядок".

Известный исполнитель был доставлен в барвихинский отдел полиции, ему был выписан штраф 5500 рублей, передает life.ru.