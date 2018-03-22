На нескольких столичных улицах запланированы отключения воды

Потребители, проживающие в домах №№ 12 и 14 (включая номера с дробью) на Московском бульваре, в пятницу, 23 марта, останутся без водопроводной воды.

Отключения планируются в интервале между 09.00 с 14.00, когда будут выполняться работы по замене клапана диаметром 150 мм на водоподъёмной насосной станции, передаёт IPN.



Также в пятницу, с 09.00 до 16.00, будут проводиться работы по замене клапана диаметром 200 мм в доме № 38 на бульваре Дачия. Вследствие этого будет приостановлена подача холодной воды на улице Индепенденцей, 21–25 (включая номера с дробью), на бульваре Куза-Водэ, 15 (включая номер с дробью), а также на бульваре Дачия, 32–40 (включая номера с дробью).



АО „Apă-Canal Chișinău” призывает потребителей, проживающих по указанным адресам, обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период отключений.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.