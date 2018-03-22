Американец избил трёхмесячную дочь, потому что хотел сына

Американец избил свою трёхмесячную дочь из-за того, что она была слишком капризной и сам мужчина хотел сына.

В итоге девочка получила серьёзные травмы мозга, а также более десятка переломов. 33-летний Джейсон Биттнер был обвинён в нападении и угрозе жизни ребёнка, сообщает Mirror.

Джейсон, работающий мануальным терапевтом в Мейсоне, штат Огайо, женат и воспитывает двух дочек. Самый младший ребёнок родился в ноябре прошлого года. В тот день счастливые родители опубликовали фотографию с новорождённой, которую они держали на руках в больнице. Однако на самом деле Джейсон был недоволен появлением на свет ещё одной дочери.

Полиция начала расследование после того, как отец принёс ребёнка в больницу, сообщив, что произошёл несчастный случай. Врачи заподозрили что-то неладное и сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас Джейсон находится под арестом, передает life.ru.