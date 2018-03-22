Миллион долларов за 31 год жизни: американец получил компенсацию за приговор по ошибке

Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил компенсацию в один миллион долларов. Об этом сообщил новостной портал Fox 17.

Лоуренса МакКинни из штата Теннесси освободили в 2009 году, так как по его делу появились новые улики. С 61-летнего мужчины сняли обвинения в изнасиловании и краже со взломом и выдали 75 долларов в качестве компенсации, передает Лента.ру.

«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», — пожаловался МакКинни. Он получил возможность потребовать увеличения компенсации только спустя восемь лет 20 декабря 2017 года, когда губернатор штата реабилитировал его.

Комиссия по рассмотрению жалоб штата в среду 21 марта обязалась выплатить максимальную компенсацию, которая полагается в случае заключения в тюрьму по ошибке — один миллион долларов.

МакКинни сразу же выплатят 353 тысячи долларов, чтобы он смог оплатить услуги адвоката и погасить долги, а оставшиеся 647 тысяч разделят на месячные выплаты в 3350 долларов. Государство гарантирует обеспечивать выплаты в течение не менее десяти лет, в случае его смерти деньги будут выплачивать жене и наследникам.