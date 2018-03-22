Сотрясением мозга и переломами носа и руки закончилась для 13-летнего жителя Покрова вечерняя встреча с группой подростков, которые жестоко избили его за приставания к их однокласснице. Сама девочка присутствовала при экзекуции, более того, снимала ее на видео.
"Не надо, пожалуйста, не надо меня бить. Я правда такого не говорил, я могу хоть чем поклясться. Я сейчас сдохну! Не надо, я на таблетках сижу!" — умолял семиклассник, но его противники — а их было семеро — и не думали отступать.
На протяжении двух с лишним минут на школьника сыпался град ударов, били ногами и руками, стараясь попасть по голове, пишет vesti.ru
"Я б тебя вообще убил", — со смехом признается один из участников избиения.
Инцидент, по словам местных жителей, произошел вечером во вторник, 20 марта, а причиной расправы якобы стала грубая фраза, брошенная пострадавшим в адрес 15-летней ученицы той же школы, которая несколько раз отвергла его ухаживания. Девочка решила силой заставить обидчика извиниться и обратилась за помощью к девятиклассникам.
"У него сломаны нос и рука, сильнейшее сотрясение мозга, а лицо после многочисленных ударов опухло так, что он смог только произнести имя одного из нападавших", — отметили знакомые с ситуацией жители маленького городка во Владимирской области.
По их данным, мальчик, который обучался в школе по индивидуальной программе, сейчас находится в больнице. Большинство участников избиения после обнародования записи удалили свои профили во "ВКонтакте". Делом уже заинтересовались в региональном управлении СКР.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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