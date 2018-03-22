Под Орлом неизвестные украли дорогу

Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в рамках расследования кражи дорожного покрытия в Шаблыкинском районе. Об этом сообщает регуправление СК России.

По подозрение попали чиновники администрации Хотьковского сельского поселения и администрации Шаблыкинского района. По версии следствия, они "не приняли достаточных мер по обеспечению сохранности дорожного покрытия, связывающего села Хотьково, Глинки и Семеновка".

"В результате в 2017 году неустановленными лицами был произведен демонтаж дорожного покрытия протяженностью около 25 километров", - сообщили в пресс-службе СУ СК. -

Незаконные действия повлекли существенные нарушения прав и законных интересов местных жителей, которые лишились транспортного сообщения, пишет rg.ru

Отметим, что это уже 12-е уголовное дело. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местные жители жаловались в администрацию и полицию, но им отказали в возбуждении дел. По поручению прокурора области Ивана Полуэктова постановления об отказах были отменены.

После дополнительной процессуальной проверки в конце декабря следователи МО МВД "Сосковское" все-таки возбудили 11 уголовных дел по фактам кражи дорожного покрытия. Новое дело заведено по подозрению в халатности.