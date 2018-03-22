Житель Подмосковья три месяца держал знакомую в рабстве и насиловал её

В подмосковных Люберцах задержан 34-летний местный житель, который, по подозрению следователей, на три месяца заточил свою знакомую в доме и насиловал её. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на ГСУ СК по региону.

По данным следствия, с 12 февраля по 19 марта 2018 года подозреваемый в одном из частных домов, расположенных в посёлке Малаховка, против воли удерживал 30-летнюю женщину, лишив свободы передвижения и общения, подвергая её при этом сексуальному насилию, — цитирует агентство старшего помощника руководителя ГСУ Ольгу Врадий.

19 марта женщина смогла позвонить на горячую линию службы "112" и сообщить о произошедшем. Следственно-оперативная группа тут же выехала на место, подозреваемый был задержан.

Как сообщает life.ru, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Свою вину он признал.