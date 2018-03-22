Под Волгоградом почтальон дала отпор вооружённому битой грабителю

В Волгоградской области почтальон Елена Коротина смогла дать отпор грабителю, который напал на неё во дворе частного дома. Как сообщили в пресс-службе Почты России, инцидент произошёл накануне во время доставки пенсий и социальных пособий в городе Дубовке.

Мужчина в маске напал на почтальона, ударив предметом, похожим на биту, и попытался выхватить сумку с деньгами, однако сотрудница почты не растерялась и оказала сопротивление.

Несмотря на травмы, Коротина смогла удержать сумку и сохранить деньги. Позже женщине была оказана медицинская помощь. В данный момент она находится дома, пишет life.ru

Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего и ищет скрывшегося с места преступления злоумышленника.