Российскую поп-звезду задержали в момент незаконной продажи бриллиантов на 1,5 млн долларов

Знаменитую певицу 90-х Ольгу Федотову задержали в момент незаконной продажи бриллиантов на полтора миллиона долларов.

Видимо, былая слава все же перестала приносить доход, а ведь когда-то звезда даже красовалась на обложках Playboy.

По данным ФСБ, преступная группировка, в состав которой входила и артистка, ввозила драгоценные камни из Африки, пишет ren.tv

Вместо них жителям Черного континента привозили обычные биодобавки. Всех злоумышленников задержали в момент продажи дорогого товара. И теперь поп-диве, видимо, ближайшие лет пять придется петь в тюремном кружке самодеятельности.