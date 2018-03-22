Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко. ВИДЕО

Следователь Службы безопасности Украины в четверг, 22 марта, задержал народного депутата Надежду Савченко.

Нардепа задержали в помещении Верховной Рады, передает korrespondent.net.

Следователь зачитал Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали. Он предложил депутату пройти с ним для оформления задержания. По данным СМИ, Савченко в сопровождении следователей и журналистов пошла пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Ранее сегодня Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине.