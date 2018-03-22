Нэстасе проводит предвыборную компанию в городе Сучава

Лидер Партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе проводит в Румынии предвыборную кампанию за мэрию Кишинева.

Лидер Партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе запустил предвыборную кампанию за кишиневскую мэрию в румынском городе Сучава. Нэстасе, которого один из румынских порталов уже назвал будущим мэром молдавской столицы, встретился с мэром города Ионом Лунгу и председателем уезда Георге Флутур, которые ознакомили его с деятельностью местных властей в области туризма и культуры, инфраструктуры и транспорта, включая воздушные перевозки low cost и т.д.�Портал upnews.ro пишет, что лидер партии «Платформа DA» намерен также посетить Сибиу, Клуж и Орадя, чтобы понять, как нужно управлять городом.�Напомним, что досрочные выборы мэра Кишинева назначены на 20 мая 2018 года. В начале марта Национальный политический совет партии «Платформа DA» выдвинул своего лидера в качестве кандидата на пот столичного градоначальника, попросив поддержки от партии «Действие и солидарность», которая с ответом не спешит.

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