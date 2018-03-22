Эксперты об обвинениях Вячеслава Негруца относительно ”Prima Casă”: Или он не читал закон, или намеренно говорит не соответствующие истине вещи

Информация о том, что программа ”Prima Casă” принесет выгоду определенным строительным фирмам, распространяется целенаправленно. Или те, кто ее распространяет понятия не имеют о законе, который они комментируют. Об этом заявил адвокат Андрей Бивол, который оказывал юридические консультации министерству финансов при разработке программы. ” Ни в тексте закона о внедрении программы "Prima Casă", ни в решении правительства не найти положения, которое дает преимущество определенной фирме.

Фактически, суть программы не имеет ничего общего со строительными фирмами, потому что единственным бенефициарием является клиент, который решает где и что покупать, ориентируясь на свои доходы, - заявил юрист. Напомним, что ранее бывший министр финансов Вячеслав Нэгруца заявил, что программа ”Prima Casă” будет использована фирмами, которые не могут продать квартиры в уже построенных домах. Бивол опроверг также утверждение Негруца о том, что предоставлением гарантий государства нарушается закон. - Что касается так называемой "незаконности" госгарантий, кажется эти эксперты или не читали закон или намеренно высказывают мнения, не соответствующие действительности. Закон о публичном долге и государственных гарантиях, дополнен в 2017 году. Там мы находим синтагму „для гарантирования кредитов, предоставленных физическим лицам в соответствии с законом о некоторых мерах по внедрению государственной программы Prima Casă”, - заявил эксперт.

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