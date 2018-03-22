БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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