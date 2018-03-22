Huawei P20 выйдет с рекордным объёмом встроенной памяти

Китайский вендор собирается удивить рынок не только трёхкамерным смартфоном, но и гигантским накопителем.

В Сети появилась информация, что новый флагман Huawei может выйти с накопителем огромного объёма — 512 Гбайт. Об этом передаёт GizChina.

Судя по документам, поступившим в распоряжение инсайдера, смартфон Huawei P20 в некоторых регионах (в каких именно, неизвестно) будет доступен с накопителем на 521 Гбайт. Вместе с огромным накопителем аппарат получит 6 Гбайт оперативной памяти. Отметим, что смартфоны крайне редко выходили с подобным объёмом встроенной памяти, потолок для мобильного рынка — 256 Гбайт, пишет life.ru

Отметим, что презентация смартфонов Huawei P20 Series намечена на 27 марта. В этот день китайцы представят девайсы P20 и P20 Pro, которые будет иметь безрамочный OLED-дисплей, от 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной. Также важной особенностью модели P20 Pro будет тройная камера.