Единая служба экстренных вызовов 112 готова к запуску

Премьер-министр РМ Павел Филип сегодня посетил здание Единой службы экстренных вызовов 112 для оценки степени подготовки системы к запуску, который состоится на следующей неделе.

Павел Филип проверил функциональность автоматизированной информационной системы приема и управления вызовами, ознакомился с порядком приема вызовов. Премьер-министр интересовался условиями работы операторов и их обучением перед началом деятельности в новой системе. В ходе беседы с диспетчерами и представителями учреждений, ответственных за внедрение службы, премьер подчеркнул, что основное преимущество единого номера экстренных вызовов - это сокращение сроков реагирования в случае чрезвычайных ситуаций и возможность более быстрого и скоординированного вмешательства специализированных служб.

К настоящему времени оснащено здание службы, установлена ​​информационная система и разработаны материалы по визуальной идентификации службы. В ходе конкурса отобрано для работы 38 операторов - из 200 поданных заявок. Они подготовку прошли, а в настоящее время курсы посещают диспетчеры Главной полицейской инспекции и Национального центра догоспитальной медицинской помощи. Разрабатывается решение по локализации вызовов - совместно с НАРЭКИТ и операторами мобильной связи, чтобы сотрудники новой службы получали самые полные и точные данные.

Премьер-министр Павел Филип призвал разъяснять необходимые аспекты эффективного функционирования службы и подчеркнул важность интенсивного общения по этому вопросу и информирования граждан, в том числе детей, о преимуществах единой службы экстренной помощи.

Как сообщает МОЛДПРЕС, в прошлом году специализированные службы приняли 2,7 млн звонков, что примерно на 10% больше, чем в 2016 году. После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня, после чего все вызовы будут перенаправляться на номер 112.

Проект внедрения службы 112 был инициирован в мае 2012 года Павлом Филипом, когда он занимал пост министра информационных технологий и связи.