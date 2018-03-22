В Техасе мужчина въехал в толпу людей: один человек погиб

В городе Хьюстон, штат Техас, мужчина въехал в толпу людей, сообщает ТАСС. Инцидент произошел ранним утром 22 марта в районе местного бара.

По данным полиции, между группой посетителей бара и мужчиной произошла ссора, которая переросла в драку. В результате мужчина направил свой автомобиль прямо в обидчиков.

В результате пострадали четыре человека. Двое были госпитализированы, один скончался в больнице, пишет ren.tv.

Водитель получил травмы, вероятно, в результате драки, и был направлен в больницу в сопровождении полиции.