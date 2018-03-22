Родственники посмертно награжденных лиц будут получать пособия

Родственники посмертно награжденных лиц орденами «Ordinul Republicii» или «Ştefan cel Mare» будут получать пособия в размере 500 леев за особые заслуги перед государством. Проект в этом отношении был одобрен сегодня парламентом в первом чтении.

Проект предусматривает, что пособие за особые заслуги будет получать жена или муж, в зависимости от случая, а в их отсутствии – один из родителей посмертно награжденного лица. Кроме того, в случае, если родители находятся в разводе – сумма пособия разделяется пополам.

Документ также предусматривает, что пособие будет выплачиваться на основе заявления, представленного родственниками. Новые положения вступят в силу 1 июля 2018 года, после того, как будет принят в окончательном чтении, пишет МОЛДПРЕС

Указами президента Республики Молдова посмертно орденом «Ordinul Republicii» награждены 100 человек, и орденом «Ştefan cel Mare» - 139.