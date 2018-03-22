Более 70% колодезной воды в Молдове не соответствует санитарным нормам

Вода в более 70% колодцев небезопасна для питья и не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщил санитарный врач и начальник отдела надзора за окружающей средой Национального агентства общественного здоровья Максим Могорян.

Он отметил, что в 2017 году в стране были отобраны и изучены 12394 пробы воды. «Среди проб, отобранных из централизованной системы водоснабжения, около 28% не соответствовали микробиологическим требованиям, а 63,4% - химическим. Также некачественной является и вода из артезианских источников. В них обнаружены чрезмерные количества фтора и бора. Хуже всего дела обстоят в районах Анений-Ной, Кэушень, Фэлешть, Штефан-Водэ, Унгень, Рышкань, Хынчешть и Орхей», - отметил он.

Как сообщает МОЛДПРЕС, специалист уточнил, что в этом году в нашей стране 67% населения имеет доступ к воде. В городах этот показатель лучше, он превышает 97%, а на селе составляет 43%. В сельской местности почти 60% населения использует воду из колодцев, а в 73% случаев эта вода некачественная. Количество нитратов в колодезной воде превышает нормы в разы. Также в этой воде обнаружены многочисленные болезнетворные бактерии», - отметил Могорян.

Специалист отметил, что вода загрязнена из-за отсутствия канализационных систем.