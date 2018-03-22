Поклонники обсуждают редкий снимок Аллы Пугачевой

Фанаты обсуждают раритетный снимок Аллы Борисовны, который был сделан на показе модельера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском дворце еще два года назад.

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева села на жесткую диету ради молодого мужа, телеведущего Максима Галкина. В одном из своих интервью певица призналась, что хотела выглядеть мамой, а не бабушкой рядом со своими детьми, пишет ren.tv

На фото Алла Пугачева позирует в нежно-белой прозрачной тунике с цветочным принтом. Певица кокетливо оголила плечики и показала внушительное декольте. Стильный образ артистка дополнила ожерельем и браслетами. Интернет-пользователи пришли в восторг, увидев редкий кадр с Аллой Борисовной в непривычном для нее наряде.

Певица редко примеряет прозрачные блузки и старается подбирать в своем гардеробе вещи, которые выгодно подчеркивают ее постройневшую фигуру и талию.