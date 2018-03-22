В течение ближайшего десятилетия количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер, говорится в докладе организациии Foresight для британского правительства.
Пластиковый мусор - лишь одна из проблем, угрожающих мировому океану, наряду с повышением морского уровня, температуры воды и загрязнением водной среды.
Вместе с тем, в отчете "Будущее мирового океана", подготовленном по заданию правительства Великобритании, говорится о возможностях получения прибыли от "океанской экономики".
По прогнозам, доходы в этой сфере вырастут вдвое и достигнут 2 триллионов фунтов к 2030 году, сообщает ВВС.
Авторы исследования настаивают на том, что человечество нуждается в серьезном углублении своих знаний об океане. По их мнению, миссия к "планете Океан" не менее важна, чем экспедиции на Луну и Марс.
Отчеты Foresight создаются экспертами для того, чтобы в общих чертах познакомить министров правительства с ситуацией в той или иной сфере и предоставить кратко- и среднесрочный прогноз. Данный отчет адресован чиновникам четырех различных министерств. Его авторы считают необходимым объединение усилий нескольких ведомств в рамках общей политики освоения и охраны океана.
Один из авторов доклада, профессор Эдвард Хилл из Британского национального океанографического центра, сказал в интервью Би-би-си: "Океан критически важен для будущего нашей экономики. Девять миллиардов человек нуждаются в нем, как в источнике продовольствия. А нам так мало известно о его нынешнем состоянии".
"Мы тратим огромные деньги на исследование космоса, проявляем небывалый энтузиазм, организуя космические экспедиции, при том, что мы исследуем безжизненное пространство. А океан наполнен жизнью. Нам необходима экспедиция к "планете Океан", - говорит профессор Хилл.
Эксперт говорит, что морские ветрогенераторы, нефтяные платформы и объекты добычи различных ископаемых появляются тут и там в малоисследованных областях океана. "Ученые должны попасть туда раньше бизнесменов, или, по крайней мере, вместе с ними, чтобы обеспечить надлежащий контроль над деятельностью компаний".
В докладе отмечаются многие проблемы, в том числе выражается обеспокоенность по поводу пластикового мусора, объемы которого в океане, по прогнозам, будут расти в период между 2015 и 2025 годами.
Документ также подчеркивает многообразие угроз, которым подвергается океан: здесь и пестициды в сточных водах, и удобрения с ферм, и промышленные токсины, и отходы фармацевтических производств.
Авторы подчеркивают, что если правительствам удастся найти пути спасения биологического разнообразия океана, они могут получить многочисленные выгоды от его освоения, в том числе новые сырьевые ресурсы, или даже лекарство от рака.
Согласно прогнозам авторов исследования, самыми динамично развивающимися отраслями "океанской экономики" станут использование энергии морского ветра, разведение и выращивание различных аквакультур (рыбы, водорослей и др.) и переработка рыбы. Ожидается также увеличение объемов промышленного лова рыбы.
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