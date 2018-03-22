Во Франции бывшего хирурга судят за вакцины из фекалий

Экс-медик предстал перед судом города Ренн по обвинению в незаконной медицинской деятельности и прививании своих пациентов вакцинами из фекалий, передает телеканал France Info.

Слушания по делу мужчины состоялись в минувший понедельник.

В 2006 году бывшего хирурга исключили из Ордена медиков за шарлатанство. Однако это не помешало ему в период с сентября 2011 года по декабрь 2015 года заниматься медицинской практикой. По словам самого обвиняемого, его клиенты знали, что он был исключен из Ордена медиков, однако истцы по делу – его бывшие клиентки – утверждают обратное.

По данным издания, экс-медик, которому сейчас около 80 лет, предлагал своим клиентам воспользоваться лечением на основе средств, производимых из фекалий. Образцы экскрементов отправлялись в зарубежную лабораторию, где их обрабатывали для последующего введения пациентам в виде вакцин с целью защиты от бактериальных инфекций, пишет РИА Новости

Уточняется, что такой метод, называемый "автовакциной", разрешен в очень специфических и строго контролируемых случаях в ветеринарной практике.

Бывшему хирургу может грозить окончательный запрет на осуществление медицинской деятельности и пять тысяч евро штрафа. Ожидается, что судебное решение в отношении экс-медика будет вынесено 3 апреля.