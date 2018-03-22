Голливудская актриса не узнала себя на обложке журнала

Актриса Элизабет Олсен опубликовала на своей Instagram-странице снимок с обложки нового выпуска журнала Empire. Номер глянца посвящен выходу нового фильма Marvel "Мстители: Война бесконечности". В комментарии артистка усомнилась в том, что выглядит в жизни так же, как на фото.

"27 апреля... Неужели я так выгляжу?", - задалась вопросом Олсен, отметив также дату премьеры фильма. Как сообщает korrespondent.net, на фото актрисе заметно увеличили губы, сделали более острый подбородок и изменили овал лица.

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