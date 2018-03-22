Мойщики столичных троллейбусов получили спецодежду

Мойщики столичных троллейбусов получили спецодежду. До этого приходилось работать в обычной. Промокали до нитки. Зимой было особенно трудно.

Когда столичное Управление электротранспорта посетила исполняющая обязанности мэра, мойщики пожаловались на отсутствие резиновых сапог, фартуков и перчаток.



"Мы проверим наличие спецодежды и оборудования на всех предприятиях. Тем, кто действительно трудится, должны быть созданы все условия, а кто считает карандаши, отправится домой", - cказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



На приобретение 60-ти комплектов спецодежды для мойщиков выделили 30 тысяч леев. Вскоре ее получат также механики и сварщики.



"Выяснилось, что всего этого у них нет, и мы намерены каждую неделю обеспечивать необходимым по одному подразделению", - cообщил глава Управления электротранспорта Дорин Чёрный.



В столичном управлении электротранспорта трудится почти 2800 работников.





