Учёные: Йеллоустоун вот-вот прорвёт

Вулканологи, проводившие наблюдения за сейсмической активностью Йеллоустонской кальдеры, считают, что под поверхностью Земли большое количество магмы постепенно начинает "закипать" — это, по данным учёных, может свидетельствовать о скором крупном извержении.

Вулканологи из Техасского университета считают, что формирование аномальных "магматических" вертикальных потоков под землёй может свидетельствовать о начале необратимых процессов изменения мантии — части планеты между ядром и корой.

При этом "разогретая" магмой мантия может простираться на десятки и сотни километров — тепловые показатели, схожие с данными в Йеллоустоуне, были обнаружены исследователями даже в Мексике. Учёные считают, что извержение супервулкана, последнее пробуждение которого состоялось 630 тысяч лет назад, может произойти в ближайшие 10 лет, пишет life.ru

"Охладить" Землю и избежать чудовищного катаклизма предлагают инженеры из NASA. Для этого требуется практически полностью повторить сценарий фильма "Армагеддон" — отправить к супервулкану команду бурильщиков, "просверлить" поверхность Земли на 10 километров в глубину и закачать под огромным давлением миллионы литров воды и специального раствора. Операция по спасению человечества обойдётся всего в $3,5 млрд., однако на месте бурения учёные планируют поставить геотермальную электростанцию, которая должна частично окупить вложения.

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