Мужчина попытался тайно провезти в Китай колонию муравьев

Китаец был задержан таможенниками при попытке ввезти в Китай колонию муравьев из Восточной Африки. Он планировал использовать их в медицинских целях.

Таможенники заметили странное пятно при просвечивании багажа, попросили открыть чемодан и очень удивились, увидев почти пятикилограммовую колонию живых муравьев. Пассажир считает, что эти муравьи обладают целебным эффектом и хотел изготовить из них вино для медицинских целей.

Он выкопал муравьев во время визита в столицу Эфиопии. В традиционной китайской медицине вино из муравьев часто используется в качестве обезболивающего средства при артрите, пишет moya-planeta.ru

Сотрудники таможни заявили, что это самая большая колония муравьев, которую они когда-либо задерживали на таможне. Сейчас насекомым предстоит пройти ветеринарную проверку и карантин. Пока неясно, будет ли контрабандист оштрафован или подвергнут иному взысканию.