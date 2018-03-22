Как насчёт добавления некоторых сельскохозяйственных отходов в мороженое? Несмотря на "непристойность предложения", это может быть не такой уж и плохой идеей. По словам учёных Боливарского университета Понтификата (Колумбия), добавка поможет устранить главный недостаток мороженого – теперь оно не будет так быстро таять. Кроме того, новый компонент обладает и рядом других преимуществ.
Конечно же, речь идёт не о любых сельскохозяйственных отходах – лишь о тех, которые получаются в результате сбора бананов. Как сообщается в пресс-релизе, учёные выяснили, что добавление в десерт крошечных целлюлозных волокон, извлечённых из банановых отходов, приводит к тому, что мороженое начинает таять гораздо медленнее, увеличивает срок хранения и потенциально может заменить жиры, которые используется для создания вкусного угощения.
Напомним, что бананы растут в тесно сгруппированных гроздьях, и каждая из них, в свою очередь, прикреплена к центральному стеблю.
Сначала учёные измельчили небольшое количество стебля, а затем извлекли из содержимого целлюлозные нанофибрилла (cellulose nanofibrils, CNFs). Поясним, что нанофибрилла – это крошечные волокна, которые по ширине в тысячи раз меньше человеческого волоса.
После этого учёные добавили безвкусные целлюлозные нанофибриллы в мороженое, концентрация "добавки" составляла до трёх десятых грамма на 100 граммов мороженого.
В результате добавления CNFs к десерту мороженое стало таять гораздо медленнее традиционного лакомства. Теперь люди смогут не только дольше наслаждаться вкусом такого мороженого в жаркую погоду, отныне такое угощение будет менее чувствительно к изменениям температуры, которые возникают, когда его достают из морозильника или кладут туда. Всё это может продлить срок хранения сладости, пишет vesti.ru
Результаты исследования представлены на 255-ом Национальном собрании и выставке Американского химического общества.
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