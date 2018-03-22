Эксперт IDIS Viitorul о «Prima Casă»: Государство приходит с умной политикой и делает всех счастливыми

Программа «Prima Casă» - это решение для того, чтобы выйти из кризиса, в котором находится сейчас жилищный и финансовый рынки, а также прекрасная возможность для граждан приобрести доступное жилье. Этого мнения придерживается экономический эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

«Банки, которые не могли выдавать кредиты, выиграют, потому что смогут заработать деньги, компании по недвижимости выиграют, потому что продадут квартиры, а гражданин выиграет, потому что он может наконец получить свою квартиру. Это и есть роль государства в разблокировании определенных экономических проблем. В этом случае государство приходит с умной политикой и делает всех счастливыми», - объяснил Ионицэ.

Эксперт говорит, что 2018 год идеально подходит для покупки жилья: «На данный момент цены на квартиры – самые лучшие, и я призываю людей воспользоваться этой возможностью, потому что квартиры, которые они покупают сейчас примерно через три года будут стоить намного дороже.»