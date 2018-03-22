Жук утверждает, что отмена обязательной военной службы - сильный предвыборный ход

Демократическая партия Молдовы, которая формирует парламентское большинство, недавно предложила отменить обязательную военную службу в республике, об этом 20 марта на брифинге сказал глава политформирования Владимир Плахотнюк.

Данное предложение не только своевременно, но и является сильным предвыборных ходом, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сказал замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Сейчас предвыборный год и это является сильным ходом для того, чтобы привлечь на свою сторону прежде всего молодежь и их матерей", — сказал политолог.

Ранее эксперты отмечали, что реформа молдавской армии назрела давно, а сама идея перехода на контрактную службу возникла еще 16 лет назад, однако тогда ее не удалось реализовать.

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