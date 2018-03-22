Одобрено в первом чтении: за неправильную парковку будут наказывать только штрафами

Проект о запрете снятия автомобильных номеров за неправильную парковку прошел первое чтение в парламенте. Предполагает он, что нарушителей будут наказывать только штрафами.

Авторы проекта - депутаты ДПМ. По их словам, нынешняя практика - когда номерные знаки возвращают только после составления протокола - излишне бюрократична.



"Водители, лишившиеся номеров, оказываются в сложной ситуации. Им нужно либо вызывать эвакуатор, чтобы доставить автомобиль домой, либо искать инспекторов, которые сняли номера. Это создает трудности и для водителей, и для полицейских", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.



Штраф за остановку или парковку в неположенном месте составляет 500 леев. По данным патрульной инспекции, в прошлом году и платить штраф, и возвращать номера пришлось 1300 водителям.