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Археологи откопали алкоголь 2000-летней выдержки
// фото: china.org.cn
18:59, 22 Mar 2018
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Китайские археологи обнаружили в ходе раскопок бронзовый меч и кувшин с жидкостью времен династии Цинь (226-207 годы до нашей эры). Исследователи пришли к выводу, что в древней емкости содержится алкоголь. Пробовать его, правда, пока никто не решился.

В кувшине возрастом более двух тысяч лет обнаружили соли глутаминовой кислоты, которые обычно содержатся в ликере или вине. Артефакты были найдены в гробнице на северо-западе страны.

Пользователи соцсетей пишут, что, судя по опубликованному в Интернете снимку с раскопок, в кувшине содержится самогон.

Столица государства Цинь, ко временам которой относятся меч и кувшин, занимала территорию современной провинции Шэньси. Одним из самых известных представителей этого рода был император Шихуанди, пишет Вести.ру.




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