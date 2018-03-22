Жительница Индонезии каждый день плавает за чистой водой по реке

Индонезийка Мама Хасриа каждый день плывет с 200 пустыми пластиковыми бутылками, чтобы добыть чистую питьевую воду.

Когда пылающее солнце опускается, Хасриа проделывает часовой заплыв вверх по мутной реке, направляясь к колодцу. Там она наполняет пластиковые канистры питьевой водой и возвращается обратно. За каждую канистру она получает 500 рупий.

Эта работа жизненно важна для жителей удаленных деревень, где нет источников чистой воды, а проведение водопровода затруднительно, как сообщает AFP.

Многие деревни в Индонезии сталкиваются с недостатком чистой питьевой воды и загрязнением немногих существующих в регионе рек. Индонезийская река Цитарум признана самой грязной на планете, отмечает Моя планета.