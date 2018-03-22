В Тихом океане нашли обломки легендарного крейсера, потопленного в 1942 году

Крейсер времен Второй мировой найден у Соломоновых островов. На этом корабле служили "сражающиеся братья Салливан", национальные герои США, которые воевали и погибли вместе.

Крейсер «Джуно» был затоплен во время сражения при Гуадалканале в 1942 году, на нем погибли пятеро братьев Салливан, которые впоследствии стали национальными героями. Политика ВМС США запрещала родственникам служить вместе, но для Салливанов было сделано исключение, сообщает Моя планета.

LiveScience сообщает, что корабль нашли на глубине 4 км, для его обнаружения использовались эхолокация и подводные роботы с видеокамерами.