У двух жителей Магадана отобрали телефоны из-за оскорбления мэра

Полиция изъяла телефоны у двух жителей Магадана в рамках расследования уголовного дела об оскорблении мэра.

По данным местного издания «Весьма», они оба состояли в группе WhatsApp «За возврат выборов мэра», которая выступает за прямой выбор главы города вместо назначения депутатами.

Местная жительница Наталья рассказала, что к ней пришли двое полицейских, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с экстремизмом. В СК рассказали, что телефон забрали по уголовному делу по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Устройство ей не вернули, сославшись на проверку. Она проходит по делу как свидетель.

"Меня спросили по поводу сообщения, где в группе, вероятно, в декабре, кто-то нецензурно выразился в адрес мэра Магадана. Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали. Мне показали и список других контактов с этой группы. Я пояснила, что личной неприязни к мэру города не испытываю, не являюсь активным участником группы, не активист, не террорист," - рассказала жительница Магадана Наталья.

По данным «ОВД-Инфо», второй местный житель, у которого также изъяли телефон, Василий Коняхин, просил ознакомиться с материалами дела, но ему отказали.

В пресс-службе Следственного комитета по Магаданской области назвали правомерным изъятие телефонов, передает tjournal.ru.

"Если для следствия есть основания полагать, что на данном телефоне имеется информация для дальнейшего расследования, оно вправе изъять данные устройства, провести экспертизы и принять решение: либо признать вещественным доказательством, либо вернуть", - заявил представитель пресс-службы областного СК.

«Весьма» предположило, что автором заявления, на основе которого завели дело об оскорблении представителя власти, является сам мэр Магадана Юрий Гришан. Его назначили депутаты в ноябре 2015 года. Прямые выборы мэра Магадана отменили в 2013 году, сославшись на затратность для бюджета.