Израильтянину разрешили развестись с женой-лентяйкой

Израильтянину разрешили развестись с женой на том основании, что она не работала и не вела хозяйство, то есть попросту бездельничала. Единственное, что она делала с удовольствием, - играла в игры на мобильном телефоне.

Супруги прожили вместе пять лет. Раввинатский суд, рассматривавший дело о разводе, отклонил требование жены о примирении и обязал ее дать супругу разводное письмо, "поскольку безделье приводит к скуке, а скука - к греху", пишет NEWSru Israel.

Помимо игр на смартфоне женщина еще и измывалась над своим мужем, отмечает сайт. По словам мужчины, отношения начали трещать по швам, еще когда супруги жили у родителей жены, а она не хотела от них уезжать. Тогда муж снял квартиру на собственные деньги, и она соблаговолила переехать к нему. Однако жизнь отдельно от родителей также не удалась в семейном плане.

В последней попытке предотвратить развод женщина подписала соглашение, в котором обязалась готовить, стирать одежду, ходить на работу и перестать оскорблять мужа. Но ее попытки сохранить брак не увенчались успехом. В результате судьи изучили дело и пришли к выводу, что женщина на самом деле и не собиралась добиваться примирения, а давать развод отказывалась только с целью отомстить мужу и получить права на его имущество, передает newsru.com.