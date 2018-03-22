Результаты судебно-медицинских экспертиз, проводимых в лабораториях молдавской полиции, будут признаваться на международном уровне. Технико-криминалистический центр судебных экспертиз ГИП получил сегодня свидетельство об аккредитации.
Как сообщил на пресс-конференции глава ведомства Александр Пынзарь, получение свидетельства об аккредитации подтверждает, что лабораторные исследования соответствуют требованиям международных стандартов.
«Это было нелегко. Работа велась шесть лет, было инвестировано очень много денег. Мы признательны партнерам по развитию и людям, которые работали для достижения этой цели», - заявил чиновник.
Программа была начата в 2012 году, передает Молдпрес.
«Судебный центр готов к аккредитации по международным стандартам. США вложили 2,5 млн долларов в оборудование, курсы и семинары. Люди, которые здесь работают, выполнили огромную работу. Мы высоко ценим партнерство, которое у нас есть с полицией, и надеемся, что реформы будут способствовать благополучию и безопасности граждан», - сказал посол США в РМ Джеймс Петтит.
Госсекретарь Министерства внутренних дел Дорин Пуриче подчеркнул, что этот центр будет способствовать обеспечению беспристрастного и справедливого правосудия.
«Центр является одним из немногих учреждений, получивших эту аккредитацию. Благодарим за поддержку, предоставленную в реформировании полиции. В ближайшее время нам предстоит работа по ДНК-лаборатории», - сказал Пуриче.
Свидетельство об аккредитации выдано на четыре года, после чего центр пройдет следующую процедуру оценки для получения этого документа.
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