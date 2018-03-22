Космолог из ЮАР Питер Дансби рассказал о наблюдении за неизвестным астрономическим явлением, которое оказалось Марсом. Об этом сообщает Science Alert.
Дансби сообщил о своем открытии в The Astronomer’s Telegram — онлайн-сервисе, который помогает астрономам быстрее обмениваться информацией. Он заявил, что 20 марта наблюдал за ярким транзиентом (объект с меняющейся яркостью – Прим.) в ночном небе рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна. Он также отметил, что объект отсутствовал в указанной локации 8 марта.
В своем сообщении он призвал своих коллег определить природу объекта. Однако уже через несколько минут ему сообщили, что он не первый наблюдает за этим небесным телом. Выяснилось, что это была планета Марс.
Через 40 минут после публикации первого сообщения Дансби отправил второе, в котором признал свою ошибку и принес извинения за неудобства. В Twitter-аккаунте The Astronomer’s Telegram опубликовали шуточную грамоту "За открытие Марса" на имя Дансби, передает РИА Новости.
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