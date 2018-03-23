Толерантности со стороны ДПМ по делу о сбитом ребенке советником-демократом из с. Коржеуць не будет

Бывший советник-демократ из с. Коржеуць, который насмерть сбил ребенка, отправлен на скамью подсудимых.

Местный советник из села Коржеуць оказался на скамье подсудимых по делу о смертельном ДТП, в котором погиб семилетний ребенок. После инцидента водитель сбежал с места аварии. Трагедия случилась 25 февраля 2018 года. Шофер в возрасте 32 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка, который вместе с матерью, шел по улице. Мальчик скончался по дороге в больницу, а спустя короткое время полицейские нашли и задержали водителя. Им оказался Юрий Гроза, избранный в местный совет от ДПМ. Сразу после того как стало известно об инциденте, Гроза был исключен из рядов политформирования, а лидер Демпартии Влад Плахотнюк заявил, что к подобному поведению никогда не будет толерантности. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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