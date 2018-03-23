Церковный скандал в селе Деренеу: митрополия Бессарабии требует вмешательства правоохранителей

Митрополия Бессарабии требует, чтобы в скандал, разразившийся в селе Деренеу Каларашского района, вмешалась полиция. Несмотря на то, что сельсовет назначил настоятелем церкви Марина Флорина, в храм его не пускают.

"Они там спят, едят, пьют, занимаются беззаконием. Все это с благословения епископа Унгенского и Ниспоренского Петру Мустяцэ", - говорит настоятель церкви Деренеу Марин Флорин.



Митрополия Бессарабии обратилась в Минюст, Генинспекторат полиции и Генеральную прокуратуру.



"Правоохранительные органы Молдовы бездействуют. До сих пор против нарушителей не открыли ни одного уголовного дела", - сказал секретарь митрополии Бессарабии Ион Косой.



В Унгенской и Ниспоренской епархии все обвинения отвергают, а в Каларашской полиции говорят, что дело расследуют: "Когда поступил первый вызов о беспорядках в церкви, мы прибыли на место и следили за общественным порядком несколько часов. Мы не можем принять какую-то из этих сторон, всё нужно тщательно изучить."



Скандал в селе Деренеу вспыхнул в начале марта. Местные жители не могут прийти к соглашению о том, кто должен быть настоятелем церкви - бывший священник или вновь назначенный.