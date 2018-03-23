СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

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