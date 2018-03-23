Валерий Гилецкий останется вице-спикером парламента

Валерий Гилецкий останется на посту зампредседателя парламента. Депутаты не поддержали инициативу либерал-демократов о снятии его с должности.

"Мне бы хотелось, чтобы в нашем парламенте, как и во многих европейских, было электронное голосование. Строго юридически, у нас нет никаких доказательств. Остается политический аспект. Мои коллеги в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают", - сказала зампредседателя парламента Валерий Гилецкий.



Валерия Гилецкого назначили зампредседателя парламента в конце прошлого года. За него проголосовал 51 депутат. Он сменил на посту Юрия Лянкэ, который стал вице-премьером по реинтеграции.