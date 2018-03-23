Драка на Ботанике: четверо мужчин пустились врукопашную в развлекательном заведении

Четверо мужчин устроили драку в одном из столичных заведений. Чтобы их утихомирить, пришлось вызвать полицию.

Двое из участников драки - братья, сообщает Publika TV. По их словам, их хотели ограбить: "Зашли в бар выпить по сто грамм в честь дня рождения брата. Бармен вызвал бандитов, которые хотели нас избить и ограбить."



Одного из участников драки доставили в больницу. У него - перелом руки. В свою очередь, он с товарищем утверждает, что именно братья и напали на них: "Они затеяли драку. Мы зашли выпить кофе, а они набросились на нас. Раскидали стулья, столы, все что попалось под руку."



Открыто дело по статье хулиганство. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.