Депутаты рассмотрят закон о защите врачей и медработников

Законопроект о защите врачей и медработников рассмотрят сегодня в парламенте. Согласно документу, за физическое насилие агрессорам будет грозить до семи с половиной тысяч леев штрафа или до 15 суток ареста.

Штраф за оскорбления составит от 500 до 1250 леев. В то же время отмечается, что медиков проинструктируют о том, как правильно общаться с пациентами. Ранее многие из них пожаловались на неадекватное отношение со стороны врачей.

С инициативой о скорейшем принятии закона выступила Демократическая партия. В начале недели лидер формирования Влад Плахотнюк напомнил, что агрессия по отношению к медикам недопустима.

Две недели назад в первой муниципальной больнице. Тогда муж пациентки набросился на заведующую терапевтическим отделением и сломал ей ребра.