В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов

В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд).

Туши животных обнаружили утром в нескольких километрах от города Огаста. По данным министерства рыболовства, некоторые гринды все еще живы.

Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов, передает РИА Новости.

Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австралии, животным смогут помочь, если у них останутся силы и если позволит погода.