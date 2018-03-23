Игоря Гамрецкого не восстановят в должности

Бывшего главу муниципального управления транспорта Игоря Гамрецкого в должности не восстановят, заявила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

Она сообщила об этом после появившихся на порталах agora.md и tv8 ложных сообщений. Градоначальница также отметила, что опротестует соотвествующее решение столичного суда. Ранее она отметила, что в мэрии нет места чиновникам, нарушившим закон.

В прошлом году Игоря Гамрецкого признали виновным в коррупции по делу о платных парковках. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы с отсрочкой наказания.

По этому делу также проходят бывший мэр Дорин Киртоакэ, вице-мэр Нистор Грозаву и бизнесмен Александр Пинчевский.