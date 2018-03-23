На юге Молдовы и в Одесской области выпал оранжевый снег. ВИДЕО

В Тараклии выпал оранжевый снег. По словам метеоролога Габриэлы Бансиль, необычный оттенок придают песчаные примеси, принесенные циклоном из Средиземноморского бассейна.

По словам специалиста, это редкое явление для нашей страны.







Как пишет GagauzMedia об аномальном явлении сообщили в центральную экологическую службу в Кишиневе.

«Поставили в известность экологическую службу с Кишинева, приедет лаборатория и после этого, мы можем говорить о вредности данных явлений природы», – рассказали в экологической службе.

Снег желтоватого цвета выпал и в южных районах Одесской области, изрядно напугав местных жителей, сообщает dumskaya.net.

Специалисты Дунайской гидрометобсерватории показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне.

Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.