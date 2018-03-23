В Тараклии выпал оранжевый снег. По словам метеоролога Габриэлы Бансиль, необычный оттенок придают песчаные примеси, принесенные циклоном из Средиземноморского бассейна.
По словам специалиста, это редкое явление для нашей страны.
Как пишет GagauzMedia об аномальном явлении сообщили в центральную экологическую службу в Кишиневе.
«Поставили в известность экологическую службу с Кишинева, приедет лаборатория и после этого, мы можем говорить о вредности данных явлений природы», – рассказали в экологической службе.
Снег желтоватого цвета выпал и в южных районах Одесской области, изрядно напугав местных жителей, сообщает dumskaya.net.
Специалисты Дунайской гидрометобсерватории показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне.
Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.
Комментарии
- Ученые: лето станет длиннее на два месяца
- На северо-востоке США из-за снежного шторма отменено более четырех тысяч авиарейсов
- В ближайшие дни в Молдове продолжатся снегопады
- За ночь со столичных улиц вывезли более 260 тонн снега
- Европа страдает от наводнений
- В Румынии объявлен желтый код метеоопасности из-за снегопадов
- На Мадагаскар обрушился шторм: 17 погибших
- Несколько населенных пунктов в Британии отрезаны от цивилизации из-за снега
- 9-часовая радуга в Тайване вошла в Книгу рекордов Гиннесса
- После наводнения мощный поток смыл автомобили с улиц в Бразилии. ВИДЕО
- Украинцы тратят на алкоголь и сигареты больше, чем на здоровье
- Трамп заменил советника по нацбезопасности Макмастера
- Моника Бабук рассказала, какие изменения ждут систему образования
- ЕС поддержал Лондон в деле Скрипаля и отзывает из России посла
- Любители огнестрельного оружия уходят с YouTube на порносайт
- Ученые: лето станет длиннее на два месяца
- Спрятавшаяся сотрудница сорвала вооруженный налет на столичную аптеку
- Аэропорт в Киеве переименовали
- Африканский ученый "открыл" Марс
- Поклонники обсуждают редкий снимок Аллы Пугачевой
- В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал
- Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
- В Киеве на вокзале мужчину ударили ножом в лицо
- Новые детали взрыва гранаты в столичном магазине
- Продавщица за год своровала колбасы на миллион рублей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба ВВС